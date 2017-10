Rebondir malgré le handicap

"Regardez l’homme, pas le handicap", telle est la thématique de la campagne 2017 de Cap 48. A quelques jours de la grande soirée de l’opération, la Deux donne le ton.

Ce mardi, place à un documentaire français dans lequel on part à la rencontre de personnes handicapées, qui, malgré leurs difficultés, arrivent à mener une vie presque normale et à être intégrées dans la société. On y suit notamment le parcours hors norme de Stéphane Houdet, 46 ans, joueur de tennis-fauteuil français, médaillé d’or aux Jeux paralympiques de Pékin et de Rio, qui a gagné Roland-Garros, l’US Open et Wimbledon. Son histoire ? Commune à tellement d’autres tragédies : un accident de moto à 26 ans, alors qu’il passait des vacances en Autriche, un genou en compote, une jambe qui restera raide et terriblement douloureuse.

A 34 ans, Stéphane prend la décision de faire amputer ce membre malade. "Une vraie libération", confie-t-il. Passionné de tennis, il se lance alors à fond dans ce sport, y joue plus de deux heures par jour, devient le grand champion qu’il est aujourd’hui. Sur le court, avec sa chaise aux roues inclinées, il se déplace à toute allure et ne rate quasi aucune balle. Avec humour, il précise toutefois qu’il dépense moins de calories qu’un joueur "classique", et évite donc la chantilly et le foie gras !

Ce parcours de champion, Stéphane Houdet explique qu’il a été possible "grâce au drame qui a changé ma vie. Ce jour m’a permis de commencer une nouvelle vie". Une positive attitude qu’il partage désormais avec ceux qui viennent de basculer dans le handicap. Histoire de leur donner du courage, ne fût-ce qu’un tout petit peu.